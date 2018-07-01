التشكيلة الأساسية لمواجهة كرواتيا والدنمارك

تنطلق بعد قليل في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، المباراة التي تجمع منتخبي كرواتيا والدنمارك، وذلك ضمن دور الـ 16 لمونديال 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين، لهذه المباراة التي ستقام في مدينة نيجني نوفغورود:

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"