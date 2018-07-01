التشكيلة الأساسية لمواجهة كرواتيا والدنمارك

تنطلق بعد قليل في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، المباراة التي تجمع منتخبي كرواتيا والدنمارك، وذلك ضمن دور الـ 16 لمونديال 2018.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين، لهذه المباراة التي ستقام في مدينة نيجني نوفغورود:
#CRO #DEN - إلتقطوا أنفاسكم قبل المباراة التالية!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 1, 2018
كرواتيا 🆚 الدنمارك
الفائز سيواجه روسيا في ربع النهائي!
المدونة المباشرة ⬅️ https://t.co/TqAHN5eqJP#CRODEN #روسيا2018 pic.twitter.com/XaCZVS6kpG
المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"