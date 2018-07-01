نيمار يضع شرطا للانتقال إلى ريال مدريد

أبلغ الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، أحد شروطه لرئيس فريق ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، للانتقال إلى أسوار ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نيمار أبلغ بيريز موافقته على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في حال رحيل الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله الجناح الويلزي الطائر غاريث بين عن الميرنجي.

ويريد نيمار (26 عاما) أن يصبح اللاعب الأبرز في ريال مدريد، وربما هو السبب الذي جعله ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم 222 مليون يورو، قادما من فريق برشلونة لكي يخرج من عباءة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد قائد المنتخب البرازيلي حاليا مع منتخب بلاده لمواجهة نظيره المكسيكي، غدا الاثنين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

المصدر: "soccernews.ru"