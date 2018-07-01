الفيفا يوجه إنذارا للمغربي نور الدين أمرابط  

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنذارا لنجم المنتخب المغربي، نور الدين أمرابط، بسبب سلوكه بعد مباراته ضد إسبانيا (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ضمن كأس العالم.

كما وجه الفيفا إنذارا لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لوجوده في المنطقة التقنية خلال مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا، ولمساعد المدير الفني لمنتخب "أسود الأطلس"، الفرنسي باتريس بوميل.

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وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة على الاتحاد المغربي، بقيمة 65 ألف فرنك سويسري، بسبب عدة انتهاكات، خلال تلك المباراة أيضا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، توجيه إنذار للاتحاد الإسباني للعبة، لاستخدام لاعبي منتخب الماتادور علامات تجارية غير مصرح بها.

المصدر: "تاس"