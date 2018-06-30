الفيفا يغرم المغرب بعد مباراة كأس العالم 2018

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فرض غرامة على الاتحاد المغربي للعبة، على خلفية مباراته ضد إسبانيا (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وقال المكتب الصحفي للفيفا، أنه تم تغريم الاتحاد المغربي للكرة، ، بقيمة 65 ألف فرنك سويسري، بسبب عدة انتهاكات، وهي دخول ستة أشخاص من الموظفين الفنيين، إلى أرض الملعب بعد الصافرة النهائية للمباراة ضد إسبانيا، ووجود 13 شخصا في المنطقة التقنية بدلا من 11، إضافة إلى قذف مشجعي منتخب المغرب أشياء إلى أرض الملعب.

كما قرر الاتحاد الدولي بكرة القدم تغريم الاتحاد الصربي للعبة بقيمة 20 ألف فرنك بسبب رايات سياسية في إحدى المباريات، وتغريم الاتحاد المكسيكي بمبلغ قدره 15 ألف فرنك سويسري، لإلقاء مواد من قبل المشجعين خلال مباراته ضد السويدي (0-3)، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال.

المصدر: "تاس"