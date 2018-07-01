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صحف الأرجنتين: انتهى حلم المونديال

01 يوليو 2018 | 11:09 GMT
صحف الأرجنتين: انتهى حلم المونديال
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FRANCK FIFE / AFP

أبدت الصحف الأرجنتينية أسفها لخروج منتخبها الوطني من مونديال روسيا 2018، بعد الهزيمة أمام فرنسا 3-4 في دور الـ 16من البطولة أمس السبت.

وعنونت صحيفة "أوليه" مقالها ـ"من حلم إلى كابوس"، وعلّقت على الخسارة قائلة: "وتبقي الأرجنتين بدون كأس العالم، في مباراة رائعة تحوّلت من (2-1) إلى (2-4) في 11 دقيقة فقط. أحرز الهدفين مبابي، ليودّع ميسي كأس العالم".

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ومن ناحية أخرى، علّقت صحيفة "كلارين قائلة: "انتهي الحلم، لم تغفر فرنسا للأرجنتين وأرسلتها للمنزل"، وأضافت: "كان لدى الفريق أمل للبقاء حتى اللحظة الأخيرة في المباراة، ولكن القصة كانت مكتوبة بالفعل".

وقالت صحيفة "لاناسيون": "سقطت الأرجنتين أمام فرنسا وتم إقصاؤها في أسوأ أداء لها في كأس العالم منذ 2002".

وكتب الموقع الإلكتروني "إنفوباي" عنوانا يقول: "الأرجنتين تخرج من كأس العالم" وأطلق سؤالا حول مستقبل المنتخب الأرجنتيني، وهو: "هل حان الوقت لإعادة بناء الفريق؟".

المصدر: وكالات

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