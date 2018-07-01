توقعات الصحف الإسبانية لمواجهة منتخب بلادها مع نظيره الروسي

توقعت الصحف الإسبانية مواجهة صعبة لمنتخب بلادها مع أصحاب الأرض، المنتخب الروسي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد ضمن الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018.

ورجحت صحيفة ABC الإسبانية كفة المنتخب الإسباني، رغم توقعها بأن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، بسبب المساندة الجماهيرية الكبيرة لأصحاب الأرض لمنتخبهم والضغوط التي ممكن أن يؤثروا فيها على قرارات التحكيم.

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وأضافت الصحيفة أن إسبانيا بتصدرها لمجموعتها في الدور الأول تجنبت مواجهة العديد من المنتخبات الكبرى في الأدوار الإقصائية خلال طريقها إلى النهائي، كفرنسا والأوروغواي والأرجنتين والبرازيل، وستقابل إحد هذه المنتخبات فقط في المباراة النهائية للبطولة في حال وصول إسبانيا للنهائي.

وستقام اليوم المباراة المرتقبة بين المنتخبين الروسي والإسباني ضمن دور الـ16 للمونديال في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru