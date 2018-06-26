إسبانيا قد تحقق إنجازا تاريخيا لها أمام روسيا!

سيواجه المنتخب الإسباني في مباراته القادمة ضمن الدور ثمن النهائي للمونديال صاحب الضيافة الدب الروسي في الـ1 من يوليو القادم على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن فاز في أي مباراة على مستضيف بطولة، سواء أكانت بطولة لكأس العالم أو لأمم أوروبا، وخسر لقاءاته الثمانية السابقة جميعا أمام المنتخبات المضيفة.

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فقد خسر الإسبان أمام إيطاليا عامي 1934 و1980، وأمام البرازيل عام 1950، وفرنسا عام 1984، وألمانيا 1988، وإنجلترا 1996، وكوريا الجنوبية عام 2002، وآخر مرة خسر المنتخب الإسباني كانت أمام المنتخب البرتغالي في بطولة أوروبا عام 2004.

وستحاول الكتيبة الإسبانية بكامل قوتها فك هذه العقدة، والتغلب على البلد المضيف لأول مرة في تاريخها.

المصدر: championat.com

أليكسي اسبر