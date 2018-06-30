فوزنياكي ملكة لإيستبورن .. (فيديو)

أحرزت الدنماركية كارولين فوزنياكي لقب بطلة دورة إيستبورن الإنجليزية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 770 ألف دولار.

وجاء تتويج النجمة الدنماركية، المصنفة أولى، على حساب البيلاروسية أرينا سوبولينكو، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(7-6).

وفازت كارولين فوزنياكي (27 عاما) باللقب الثاني لها في الموسم الحالي، والتاسع والعشرين في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: وكالات