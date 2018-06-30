فوزنياكي ملكة لإيستبورن .. (فيديو)
أحرزت الدنماركية كارولين فوزنياكي لقب بطلة دورة إيستبورن الإنجليزية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 770 ألف دولار.
#SAPStatOfTheDay: @CaroWozniacki's Eastbourne 🏆 brought up a career milestone! @SAPSportspic.twitter.com/RAXE0wRyem— WTA (@WTA) 30 июня 2018 г.
وجاء تتويج النجمة الدنماركية، المصنفة أولى، على حساب البيلاروسية أرينا سوبولينكو، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(7-6).
.@CaroWozniacki has won her second #NatureValleyInternational title!— WTA (@WTA) 30 июня 2018 г.
Downs Sabalenka 7-5, 7-6(5) to claim the crown! pic.twitter.com/qhe68ZEeXY
وفازت كارولين فوزنياكي (27 عاما) باللقب الثاني لها في الموسم الحالي، والتاسع والعشرين في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.
"I forgot how heavy the trophy was!" - @CaroWozniacki#NatureValleyInternationalpic.twitter.com/QzBGCi0XIL— WTA (@WTA) 30 июня 2018 г.
المصدر: وكالات