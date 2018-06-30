بالفيديو.. فرنسا تتغلب على الأرجنتين في مباراة غزيرة الأهداف

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني (4-3)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وتقدمت فرنسا مبكرا بهدف حمل توقيع المهاجم أنطوان غريزمان من ركلة جزاء، في الدقيقة (12).

وأدرك دي ماريا التعادل للأرجنتين بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد، استقرت في الزاوية اليسرى للحارس الفرنسي هوغو لوريس، في الدقيقة (41)، قبل أن يضيف زميله غابرييل ميركادو الهدف الثاني بحلول الدقيقة (48). وبعد عشر دقائق سجل المدافع بنيامين بافارد هدف التعادل لفرنسا.

ووضع مبابي منتخب فرنسا في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (64)، قبل أن يعود مبابي بعد أربع دقائق ويسجل هدفه الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب بلاده.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل سيرخيو أغويرو الهدف الثالث للأرجنتين (93).

وستواجه فرنسا في الدو ربع النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المنتخب البرتغالي بنظيره الأوروغوياني.

المصدر: RT