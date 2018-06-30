فوزنياكي تصعد إلى نهائي دورة إيستبورن

تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى المباراة النهائية لدورة إيستبورن الإنجليزية الدولية للتنس، بفوزها على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين متتاليتين.

وتخوض فوزنياكي، المصنفة ثانية عالميا، على ملاعب إيستبورن العشبية، أول نهائي هذا العام، منذ تتويجها أواخر يناير الماضي، بلقبها الكبير الأول والوحيد في بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى.

وستواجه فوزنياكي، التي تسعى إلى إحراز لقبها التاسع والعشرين في مسيرتها، في المباراة النهائية، الشابة البيلاروسية أرينا سابالينكا (20 عاما)، التي تغلبت في نصف النهائي الثاني على البولندية أنييسكا رادفانسكا، بواقع (6-3، 1-6 و6-3).

المصدر: وكالات