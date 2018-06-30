حكم هولندي يدير مباراة روسيا وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تولي الهولندي، بيورن كيبرز، إدارة مباراة روسيا وإسبانيا في الدور الثاني للنسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وستقام المباراة المرتقبة بين روسيا وإسبانيا غدا الأحد على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيساعد كيبرز في إدارة المباراة كل من مواطنيه، ساندر فان روكيل، وإرفين زينسترا.

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فيما سيكون الحكم الفرنسي كليمن توربان حكما رابعا.

المصدر: rsport.ria.ru