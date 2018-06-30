مونديال روسيا يشهد حدثا لأول مرة في تاريخ البطولة

يبدأ اليوم السبت دور الـ16 من بطولة كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يشهد هذا الدور تطبيق قاعدة جديدة لم يشهدها كأس العالم من قبل.

وسيبدأ للمرة الأولى في تاريخ المونديال تطبيق التبديل الرابع خلال المباريات التي تمتد للوقتين الإضافيين في الأدوار الإقصائية، وذلك في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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تجدر الإشارة إلى أن التبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة، عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في مونديال روسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قرر السماح بتبديل رابع خلال الأدوار الإقصائية لمونديال روسيا بعد اجتماع مجلسه التنفيذي الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا يومي 15 و16 مارس الماضي.

كما تستخدم في مونديال روسيا لأول مرة تقنية الفيديو المساعدة للتحكيم (VAR).

المصدر: وكالات