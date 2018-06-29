مواجهات نارية في الدور الثاني لمونديال روسيا

اكتمل عقد المنتخبات الـ 16 المتأهلة للدور الثاني من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بوجود منتخب آسيوي، وغياب إفريقي للمرة الأولى منذ 36 عاما.

وتنطلق غدا السبت مباريات الدور الثاني الذي ينتهي الثلاثاء، بمعدل لقاءين كل يوم.

ويفتتح هذا الدور بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث تصطدم فرنسا بالأرجنتين على ملعب مدينة قازان، قبل أن يواجه المنتخب الأوروغوياني نظيره البرتغالي، مساء السبت، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود.

أما الأحد فيشهد اختبارا صعبا للغاية للبلد المضيف روسيا أمام "الماتادور" الإسباني على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، قبل انطلاق مواجهة كرواتيا التي قدمت أداء رائعا، بمواجهة الدنمارك على ملعب مدينة نيجني نوفغورود.

وتخوض البرازيل مواجهة لاتينية خالصة أمام المنتخب المكسيكي الاثنين على ملعب مدينة سامارا، يليها لقاء سهل نسبيا لبلجيكا أمام اليابان مساء نفس اليوم على ملعب مدينة روستوف على نهر الدون.

وفي اليوم الأخير لدور الـ16، تتحضر السويد لصدام صعب أمام سويسرا المتألقة في لقاء أوروبي بحت يوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ، قبل مواجهة إنجلترا وكولومبيا على ملعب سبارتاك في العاصمة موسكو، والتي تعتبر اختبارا حقيقيا للأسود الثلاثة، إذا ما طمحوا في الذهاب بعيدا في المونديال الروسي.

المصدر: RT