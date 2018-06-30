نجم المنتخب الفرنسي يضحي بأمواله للجمعيات الخيرية

أقدم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، على خطوة إنسانية لافتة، إذ أعلن عن تبرعه بكل مكافآته مع منتخب الديوك للأعمال الخيرية.

وقرر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما التبرع بأجره عن كل مباراة يخوضها، البالغ 17 ألف جنيه إسترليني (حوالي 20 ألف يورو)، التبرع به لجمعية خيرية تهتم بالأنشطة الرياضية للأطفال ذوي الإعاقة.

إقرأ المزيد

وبات مبابي أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفا في كأس العالم أو أي بطولة كبرى، عندما سجل هدف الفوز الوحيد لبلاده أمام البيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إنه غير مهتم بالحصول على أي مقابل مالي خلال مشاركته الدولية مع منتخب فرنسا.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني ضمن الدور الثاني لمونديال روسيا، اليوم السبت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "قازان أرينا" بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

المصدر: وكالات