وفاة "بنزيما" المصري

توفى لاعب الاتحاد الاسكندري السابق، ونادي سيدي سالم الحالي، محمد فاروق "بنزيما"، إثر أزمة قلبية في مسقط رأسه بالمنيا، عن عمر يناهز 28 عاما.

وأصدر مجلس إدارة نادي سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نعى فيه مهاجم الفريق المنضم حديثا لصفوفه قادما من نادي الشمس، محمد فاروق "بنزيما" إثر وفاته بأزمة قلبية في مسقط رأسه بالمنيا.

وقال الكابتن حسني سلامة، مدرب حراس مرمى فريق نادي سيدي سالم، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن "بنزيما"، شارك في التدريب الصباحي مع الفريق، اليوم الجمعة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة ياسر ريان، بشكل طبيعي تماما، ولم تظهر عليه أي علامات مرضية، "كان زي الفل".

وأشار مدرب حراس مرمى فريق نادي سيدي سالم، إلى أنه حصل على إجازة لمدة يومين، عقب انتهاء تدريباته الصباحية مع الفريق، ليقضيها مع أسرته في مسقط رأسه بالمنيا، قبل مغادرته وزملائه في الفريق لإقامة المعسكر الخارجي، المقرر في أبو قير بالإسكندرية.

المصدر: "masrawy.com"