إيران الأفضل دفاعيا في مونديال روسيا 2018

دخل منتخب إيران ضمن قائمة أحد أفضل أربعة منتخبات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بنتيجة إحصائيات دور المجموعات.

وتصدرت إيران قائمة أفضل المنتخبات في الدفاع، برصيد 149 نقطة (قطع الكرات، كسب الثنائيات "التدخلات"، التصدي للكرة)، وتلقت شباك إيران هدفين فقط، واحدا خلال مباراة إسبانيا، وآخر في لقائها ضد البرتغال، بينما حافظت على نظافة شباكها أمام المغرب.

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واحتلت بلجيكا المركز الأول في قائمة أكثر المنتخبات فعالية، حيث سجل لاعبوها تسعة أهداف، بفارق هدف واحد أمام كل من روسيا وإنجلترا.

وشغلت ألمانيا المرتبة الأولى من الناحية الهجومية، بالرغم من خروجها من الدور الأول وتسجيلها هدفين فقط، برصيد 252 هجمة.

أما منتخب إسبانيا فقد احتل المركز الأول من بين جميع المنتخبات بدقة التمريرات، برصيد 2089 تمريرة ناجحة.

المصدر: "fifa.com"