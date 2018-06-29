الفيفا: مونديال روسيا خال من المنشطات

كشف مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كولين سميث، اليوم الجمعة، أن منافسات مونديال روسيا، خالية حتى الآن من أي عينة إيجابية للمنشطات.

وتحدث سميث خلال مؤتمر صحفي في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية اليوم الجمعة، بخصوص المنشطات قائلا: " لقد تم أخذ أكثر من 2700 عينة، وأُخذ من كل لاعب مشارك في المونديال عينة واحدة على الأقل، الفحوصات أجريت في كل مباراة بواقع 4 عينات على أقل تقدير، وبعد ذلك أرسلت العينات إلى مخبر في سويسرا، ولم تظهر أي عينة إيجابية خلال المونديال حتى الآن، ونحن مستمرون في عملنا".

إقرأ المزيد

وكانت صحف غربية قد أثارت البلبلة الإعلامية باتهامها لاعبين من المنتخب الروسي بتعاطي المنشطات، بعد الأداء القوي الذي ظهر فيه منتخب القياصرة في المونديال وتأهلهم المبكر للدور الثاني بفوزهم في مباراتين متتاليتين على كل من السعودية 5-0 ومصر 3-1.

ورد الفيفا في بيان على هذه الزوبعة الإعلامية الغربية تجاه المنتخب الروسي لكرة القدم، قائلا إن القضية أغلقت منذ فترة ولا يوجد أي دليل على تعاطي المنشطات في كرة القدم الروسية.

المصدر: RT+تاس