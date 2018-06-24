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الفيفا يرد على مطالب فحوص المنشطات للاعبي المنتخب الروسي

الرياضة

الفيفا يرد على مطالب فحوص المنشطات للاعبي المنتخب الروسي
Reuters Arnd Wiegmann
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه لا يوجد أي دليل على مخالفات تتعلق بالمنشطات بين لاعبي المنتخب الروسي المشارك في كأس العالم لكرة القدم 2018.

وذكر الفيفا في بيان أن التحقيقات في احتمالية تعاطي لاعبين من المنتخب الروسي لكرة القدم للمنشطات تمت بشكل مشترك مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وجاء بيان الاتحاد الدولي ردا على الصحفي البريطاني "نيك هاريس" الذي زعم خلال تقرير له في صحيفة "صن داي" علم الفيفا بانتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم الروسية.

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وبرزت الاتهامات الغربية للاعبي المنتخب الروسي لكرة القدم بتعاطي المنشطات، بعد تأهل منتخب القياصرة المبكر للدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2018، إثر تحقيقه فوزين متتاليين، الأول على السعودية بخماسية نظيفة، والثاني على مصر بنتيجة 3-1.

ويلعب المنتخب الروسي غدا الاثنين مباراة فاصلة أمام الأوروغواي لتحديد متصدر المجموعة الأولى، الذي يلاقي ثاني المجموعة الثانية في الدور الثاني.

المصدر: rsport.ria.ru

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