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نجم نسور قرطاج يسجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال

29 يونيو 2018 | 13:30 GMT
نجم نسور قرطاج يسجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال
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Lucy Nicholson / Reuters

تغلب المنتخب التونسي على نظيره البنمي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المنتخب التونسي الأول، وهو الهدف رقم 2500 في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاقتها.

وخرج منتخبا تونس وبنما من دور المجموعات، فيما تأهل للدور الثاني عن هذه المجموعة كل من منتخبي بلجيكا المتصدرة بـ9 نقاط وإنجلترا الوصيفة بـ6 نقاط.

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المصدر: وكالات

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