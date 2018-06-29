نجم نسور قرطاج يسجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال

تغلب المنتخب التونسي على نظيره البنمي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المنتخب التونسي الأول، وهو الهدف رقم 2500 في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاقتها.
#PAN #TUN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
هدف فخر الدين بن يوسف كان الهدف رقم 2500 ⚽️ في تاريخ نهائيات #كأس_العالم!#PANTUN #روسيا2018 pic.twitter.com/WFlIRTByCy
وخرج منتخبا تونس وبنما من دور المجموعات، فيما تأهل للدور الثاني عن هذه المجموعة كل من منتخبي بلجيكا المتصدرة بـ9 نقاط وإنجلترا الوصيفة بـ6 نقاط.
الترتيب النهائي للمجموعة للمجموعة السابعة بعد الجولة الأخيرة:#BEL - #ENG - #TUN - #PAN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
المتأهلون ⬅️ 🇧🇪 -🏴
المغادرون ⬅️ 🇹🇳 -🇵🇦 #روسيا2018 pic.twitter.com/2ThsZuwMQP
المصدر: وكالات