وهبي الخزري يدخل تاريخ المنتخب التونسي في المونديال

دخل قائد المنتخب التونسي لكرة القدم، وهبي الخزري، تاريخ تونس بعد أن سجل هدفا أمس الخميس في شباك المنتخب البنمي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وسجل وهبي الخزري الهدف الثاني لتونس في شباك بنما في الدقيقة 66 ، في المباراة التي فاز بها نسور قرطاج بنتيجة 2-1.

وأصبح الخزري أول لاعب يسجل هدفين لتونس في نفس النسخة بكأس العالم، بعد هدفه الأول في مرمى بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال الروسي.

المصدر: twitter/fifaworldcup_ar