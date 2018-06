أقسى قصة في مونديال روسيا.. ونهايتها مذهلة! (صور)

Esse é Gilberto Martínez. Um mexicano que perdeu a mulher e os dois filhos em um acidente 2 meses antes do início da Copa do Mundo. Mesmo assim, ele decidiu viajar para a Rússia e realizar o sonho da sua família. Na bagagem, ele levou as camisetas dos seus filhos. Que história! pic.twitter.com/uAe6a8rikU