رسميا.. روني ينتقل إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أمس الخميس، أن واين روني، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا، غادر الفريق وانضم لنادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وأوضح النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي: "توصل إيفرتون وواين روني لاتفاق، لانضمام اللاعب لنادي دي.سي يونايتد، المنتمي لدوري المحترفين الأمريكي، في عقد انتقال دائم".

وتابع: "سيكمل روني كافة إجراءات انتقاله، عندما تبدأ فترة الانتقالات الخاصة بالدوري الأمريكي، في الـ10 من يوليو".

وسجل روني 11 هدفا لإيفرتون الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها ثلاثية في مرمى وست هام في نوفمبر الماضي، معززا مركزه الثاني على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ بـ 208 أهداف خلف آلان شيرر صاحب الـ260 هدفا.

ويحمل روني الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الإنجليزي، إذ سجل 53 هدفا في 119 مباراة دولية خاضها بين العامين 2003 و2016.

وبرز روني في مطلع الألفية الثالثة مع إيفرتون وهو لم يزل في السادسة عشرة من العمر، وانضم الى يونايتد في صيف العام 2004، قبل أن يعود إلى نادي مدينة ليفربول في صيف 2017.

وخلال 13 عاما مع "الشياطين الحمر"، أصبح روني أفضل هداف في تاريخ النادي، وسجل 253 هدفا في مختلف المسابقات.

وسبق لمواطنه ديفيد بيكهام أن فتح الطريق في 2007 أمام اللاعبين الأوروبيين للالتحاق بالدوري الأمريكي، بعد انضمامه إلى لوس أنجلوس غالاكسي.

وتبعه لاحقا إلى الدوري الأمريكي كل من الفرنسي تيري هنري، والبريطانيين فرانك لامبارد وستيفن جيرارد، والإيطالي أندريا بيرلو والإسباني دافيد فيا.

كما انضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في وقت سابق من السنة الحالية إلى لوس أنجلوس غالاكسي.

المصدر: وكالات