رودريغيز يثير القلق في منتخب كولومبيا

أعرب المدير الفني للمنتخب الكولومبي، خوسيه بيكرمان، عن قلقه الشديد من الإصابة التي تعرض لها لاعبه خاميس رودريغيز، في المباراة التي جمعت منتخب كولومبيا بالمنتخب السنغالي أمس.

وقال بيكرمان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لا أعلم ما حدث له، كان يتدرب بشكل طبيعي، وأنا قلق جدا وهذا موقف صعب للمنتخب، وآمل بأن تكون نتائج الفحص الطبي إيجابية".

وأضاف قائلا: "بوجوده كانت ستختلف المباراة، السنغال شعروا براحة أكبر بعد خروجه، آمل أن يتعافى سريعا".

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كما تحدث بيكرمان عن الدور ثمن النهائي، قائلا: "هذا المونديال متكافئ ومتوازن جدا ونحن ضمن أفضل 16 منتخبا في البطولة، بلجيكا أم إنجلترا؟ نحن نعلم أن المنتخبات التي تصل الدور ثمن النهائي هي أفضل 16 منتخبا في العالم".

يذكر أن المنتخب الكولومبي تأهل للدور الثاني بتصدره للمجموعة الثامنة، وسيواجه المنتخب الإنجليزي وصيف المجموعة السابعة.

المصدر: وكالات