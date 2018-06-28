شاهد.. كولومبيا "تركل" السنغال خارج مونديال روسيا

تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره السنغالي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا 2018، لينتهي بذلك مشوار "أسود التيرانغا" في البطولة.

ويدين المنتخب الكولومبي بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه ياري مينا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (74).

ورفعت كولومبيا رصيدها بهذه النتيجة إلى 6 نقاط، لتتأهل إلى الدور الـ16 كمتصدرة للمجموعة الثامنة، وعادت البطاقة الثانية لليابان (4 نقاط)، رغم خسارتها في مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها أمام بولندا (0-1).

في المقابل ودعت السنغال (4 نقاط)، وبولندا (3 نقاط) المونديال الروسي من دور المجموعات.

المصدر: RT