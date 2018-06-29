وفاة مفاجئة لسباحة أثناء التدريب! (فيديو)

توفت امرأة في الصين، عندما كانت تتدرب على السباحة في أحد المسابح الأولمبية في البلاد، إذ صورت كاميرا مراقبة الحادثة كاملة.

وأظهر الفيديو تردد المنقذ عندما توقفت المرأة فجأة عن السباحة، إذ اعتقد أنها كانت تستريح وحسب، الأمر الذي أخر إنقاذها في وقت أبكر.

كما يظهر الفيديو أن السباحة لم تمت غرقا أثناء السباحة بل كان سبب الوفاة أمر آخر، إذ توقفت عن الحركة فجأة ورأسها خارج الماء.

وفتحت الشرطة تحقيقا فوريا حول الحادثة التي لم تتكشف جميع ملابساتها بعد، بغرض معرفة السبب الرئيسي للوفاة.

المصدر: وكالات