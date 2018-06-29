 
مباشر

وفاة مفاجئة لسباحة أثناء التدريب! (فيديو)

الرياضة

وفاة مفاجئة لسباحة أثناء التدريب! (فيديو)
You-Tube: Olympic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfw2

توفت امرأة في الصين، عندما كانت تتدرب على السباحة في أحد المسابح الأولمبية في البلاد، إذ صورت كاميرا مراقبة الحادثة كاملة.

وأظهر الفيديو تردد المنقذ عندما توقفت المرأة فجأة عن السباحة، إذ اعتقد أنها كانت تستريح وحسب، الأمر الذي أخر إنقاذها في وقت أبكر.

كما يظهر الفيديو أن السباحة لم تمت غرقا أثناء السباحة بل كان سبب الوفاة أمر آخر، إذ توقفت عن الحركة فجأة ورأسها خارج الماء.

وفتحت الشرطة تحقيقا فوريا حول الحادثة التي لم تتكشف جميع ملابساتها بعد، بغرض معرفة السبب الرئيسي للوفاة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا