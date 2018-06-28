تعرف على قائمة المنتخبات المودعة لمونديال 2018

حزمت 16 من منتخبات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا حقائبها من بعد منافسات اليوم الخامس عشر من البطولة، عقب انتهاء مباريات دور المجموعات.

وفيما يلي قائمة المنتخبات التي ودعت رسميا، مونديال روسيا 2018، بعد دور المجموعات:

المجموعة الأولى:

- السعودية

- مصر

المجموعة الثانية:

- إيران

- المغرب

المجموعة الثالثة:

- البيرو

- أستراليا

المجموعة الرابعة:

- نيجيريا

- آيسلندا

المجموعة الخامسة:

- كوستاريكا

- صربيا

المجموعة السادسة:

- ألمانيا

- كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة:

- تونس

- بنما

المجموعة الثامنة:

- بولندا

- السنغال.

المصدر: RT