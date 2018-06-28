شاهد.. تونس تتقدم على بنما

تقدم منتخب تونس على نظيره البنمي، في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، لدور المجموعات، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وجاء هدف بنما بـ "نيران صديقة" سجله المدافع التونسي ياسين مرياح خطأ في مرماه، عند الدقيقة الـ 33 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف التعادل لمنتخب "نسور قرطاج"، في الدقيقة الـ 51، بعد تمريرة على طبق من ذهب من قبل زميله وهبي الخزري، من الجهة اليمنى.

ووضع النجم التونسي وهبي الخزري منتخب بلاده في المقدمة، في الدقيقة الـ 66، من متابعة لكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى القريبة.

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المصدر: RT