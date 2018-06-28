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معيار "غريب" يضع منتخبا في دور الـ 16 لمونديال روسيا

28 يونيو 2018 | 16:45 GMT
معيار "غريب" يضع منتخبا في دور الـ 16 لمونديال روسيا
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/ Reuters

حجز المنتخب الياباني مقعدا له في الدور الثاني لنهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بفضل اللعب النظيف، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتساوى منتخب اليابان مع نظيره السنغالي، بمجموع النقاط، وفارق الأهداف، وإجمالي الأهداف المسجلة، ونتيجة المباراة المباشرة بينهما، لكن السموراي تأهل بفضل معيار اللعب النظيف، لأن لديه أقل عدد من البطاقات الصفراء.

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وخسرت اليابان أمام بولندا بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، كما خسرت السنغال وبالنتيجة ذاتها أمام كولومبيا.

وتصدرت كولومبيا قائمة المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام وصيفتها اليابان، وصعدتا معا إلى الدور الثاني للبطولة، بينما احتلت السنغال المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط أيضا، وودعت البطولة برفقة بولندا صاحبة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.  

يذكر أن لوائح النسخة الجديدة من كأس العالم 2018 تقضي بتأهل المنتخبين، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات الثمانية إلى دور الـ 16 طبقا للترتيب النهائي للمجموعة.

وإذا تساوى منتخبان أو أكثر بالنقاط مع نهاية فعاليات الدور الأول سيكون الترتيب طبقا للمعايير التالية:

- أكبر عدد من النقاط

- فارق الأهداف العام في المجموعة

- إجمالي عدد الأهداف المسجلة من قبل كل منتخب في جميع مبارياته ضمن المجموعة

- عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب في المباريات المباشرة بين الفرق المتساوية بعد تطبيق المعايير السابقة.

- فارق الأهداف لكل منتخب خلال المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية

- إجمالي عدد الأهداف المسجلة من قبل كل منتخب في المواجهات بين الفرق المتساوية.

- عدد النقاط المجموعة في سلوك اللعب النظيف (البطاقات الصفراء: -1، بطاقة حمراء غير مباشرة: -3، بطاقة حمراء مباشرة: -4، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة: -5، بحيث يتم الحسم مرة واحدة على كل لاعب في مباراة واحدة)

- إجراء قرعة بمعرفة لجنة الـ(فيفا) المنظمة للبطولة. 

المصدر: RT 

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