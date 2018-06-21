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تعرف على معايير التأهل للدور الثاني من مونديال 2018

21 يونيو 2018 | 06:53 GMT
تعرف على معايير التأهل للدور الثاني من مونديال 2018
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/ Sputnik

أصبح منتخبا روسيا والأوروغواي أول المتأهلين إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة في روسيا، بعد منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى.

وتصدرت روسيا قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام الأوروغواي، وبلغتا دور الـ16 للبطولة، بينما ودع منتخبا السعودية ومصر البطولة بعد تلقي كل منهما هزيمتين متتاليتين. 

وتقضي لوائح النسخة الجديدة من المونديال بتأهل المنتخبين، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات الثماني إلى دور 16 طبقا للترتيب النهائي للمجموعة.

وإذا تساوى منتخبان أو أكثر بالنقاط مع نهاية فعاليات الدور الأول سيكون الترتيب طبقا للمعايير التالية:

- أكبر عدد من النقاط

- فارق الأهداف العام في المجموعة

- إجمالي عدد الأهداف المسجلة من قبل كل منتخب في جميع مبارياته ضمن المجموعة

- عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب في المباريات المباشرة بين الفرق المتساوية بعد تطبيق المعايير السابقة.

- فارق الأهداف لكل منتخب خلال المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية

- إجمالي عدد الأهداف المسجلة من قبل كل منتخب في المواجهات بين الفرق المتساوية.

- عدد النقاط المجموعة في سلوك اللعب النظيف (البطاقات الصفراء: -1، بطاقة حمراء غير مباشرة: -3، بطاقة حمراء مباشرة: -4، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة: -5، بحيث يتم الحسم مرة واحدة على كل لاعب في مباراة واحدة)

- إجراء قرعة بمعرفة لجنة الـ(فيفا) المنظمة للبطولة.

أما عملية الحسم في الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية، فهي أكثر سهولة من دور الـ16، حيث يلجأ الطرفان لخوض شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل منهما، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وإذا استمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي، يحتكم الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي 

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