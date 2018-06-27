15 منتخبا تودع مونديال روسيا من دور المجموعات بانتظار الأخير  

خرج 15 منتخبا رسميا، من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بعد منافسات اليوم الرابع عشر، وبقيت هوية منتخب واحد مجهولة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة المنتخبات التي ودعت رسميا، حتى الآن، مونديال روسيا 2018، من دور المجموعات:

المجموعة الأولى:

- السعودية

- مصر

المجموعة الثانية:

- إيران

- المغرب

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المجموعة الثالثة:

- البيرو

- أستراليا

المجموعة الرابعة:

- نيجيريا

- آيسلندا

المجموعة الخامسة:

- كوستاريكا

- صربيا

المجموعة السادسة:

- ألمانيا

- كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة:

- تونس

- بنما

المجموعة الثامنة:

- بولندا

- ؟.

المصدر: RT