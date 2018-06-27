صعود 14 منتخبا إلى دور الـ 16 لمونديال روسيا

بقي مقعدان شاغران فقط في الدور الثاني من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بانتظار بطل المجموعة الثامنة ووصيفه.

وقد حسمت المنافسة في جميع المجموعات، حتى في السابعة التي لم تنته منافساتها بعد، إلا في المجموعة الثامنة، حيث تتنافس منتخبات السنغال واليابان وكولومبيا على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دور الـ 16 للمونديال.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة رسميا إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، الذي يستمر حتى الـ 15 يوليو المقبل:

المجموعة الأولى:

- الأوروغواي

- روسيا

المجموعة الثانية:

- إسبانيا

- البرتغال

المجموعة الثالثة:

- فرنسا

- الدنمارك

المجموعة الرابعة:

- كرواتيا

- الأرجنتين

المجموعة الخامسة:

- البرازيل

- سويسرا

المجموعة السادسة:

- السويد

- المكسيك

المجموعة السابعة:

- إنجلترا

- بلجيكا.

المجموعة الثامنة:

- ؟

- ؟

المصدر: RT