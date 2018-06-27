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السويد تقسو على المكسيك بثلاثية (فيديو)

27 يونيو 2018 | 15:32 GMT
السويد تقسو على المكسيك بثلاثية (فيديو)
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Jason Cairnduff / Reuters

تغلب المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وافتتح السويدي لودفيغ أوغوستينسون باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة 50.

وعزز أندرياس غرانكفيست النتيجة للسويد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وسجل المدافع المكسيكي إدسون ألفاريز الهدف الثالث للسويد عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب السويدي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع المنتخب المكسيكي الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي، فيما ودعت ألمانيا بطلة العالم 2014 المونديال بعد خسارتها المفاجأة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين. 

المصدر: RT

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