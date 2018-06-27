الأرجنتيني باستوري ينضم لروما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي عن ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 24.7 مليون يورو.

وبعد مشوار ناجح مع البي إس جي، توج معه خلاله بـ19 لقبا محليا، وقع باستوري صاحب الـ29 عاما على عقد مع روما لخمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم 27، حسب ما أفاد به النادي الإيطالي.

وكانت جماهير النادي في استقبال باستوري، الذي خاض 30 مباراة دولية مع الأرجنتين، لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية.

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وقال اللاعب الذي سبق واحترف بالدوري الإيطالي مع فريق باليرمو بالفترة بين عامي 2009 و2011: "أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى روما، ومن الجميل العودة لإيطاليا من بوابة فريق كبير".

المصدر: وكالات