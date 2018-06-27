الأرجنتيني باستوري ينضم لروما الإيطالي
أعلن نادي روما الإيطالي عن ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 24.7 مليون يورو.
وبعد مشوار ناجح مع البي إس جي، توج معه خلاله بـ19 لقبا محليا، وقع باستوري صاحب الـ29 عاما على عقد مع روما لخمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم 27، حسب ما أفاد به النادي الإيطالي.
Benvenuto all'#ASRoma, Javier Pastore! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
✍️ https://t.co/u62HDxjZoKpic.twitter.com/Yj0YCOKytc
وكانت جماهير النادي في استقبال باستوري، الذي خاض 30 مباراة دولية مع الأرجنتين، لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية.
Quanto conoscete @Javi_Pastore?— AS Roma (@OfficialASRoma) ٢٧ يونيو ٢٠١٨
Mettetevi alla prova nel nostro quiz https://t.co/zilSnEOjGJpic.twitter.com/MdXkxLYqjX
وقال اللاعب الذي سبق واحترف بالدوري الإيطالي مع فريق باليرمو بالفترة بين عامي 2009 و2011: "أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى روما، ومن الجميل العودة لإيطاليا من بوابة فريق كبير".
المصدر: وكالات