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أسوأ لاعبي مونديال روسيا

27 يونيو 2018 | 08:24 GMT
أسوأ لاعبي مونديال روسيا
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/ Sputnik

نشرت صحيفة "The Sun" البريطانية أمس الثلاثاء قائمة مكونة من 11 لاعبا قالت إنهم الأسوأ بين لاعبي المونديال الروسي.

ويبدو أن الصحيفة تسرعت في نشر الأسماء عندما استبقت مباراة المنتخب الأرجنتيني التي فاز فيها على نظيره النيجيري 2-1 مساء الأمس، وتألق فيها قائد كتيبة التانغو ليونيل ميسي وسجل هدفا رائعا، وقاد منتخب بلاده للدور ثمن النهائي بجدارة، ونشرت اسمه ضمن اللاعبين الأسوأ في المونديال.

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وضمت القائمة حسب الصحيفة كلا من الحارس الإسباني دافيد دي خيا، ومواطنه سيرجيو راموس والبنمي فيديل إيسكوبار والألمان جيروم بواتينغ وتوماس مولر وتيمو فيرنير والروسي إيغور سمولنيكوف والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي بلاز ماتويدي والبرازيلي باولينيو والبولندي روبيرت  ليفاندوفسكي.

المصدر: لينتا رو

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