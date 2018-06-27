ميسي سينتقل إلى فندق بنافذة تطل على رونالدو

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا أمس الثلاثاء، وقاد منتخب التانغو للفوز 2-1 وبلوغ الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وسيواجه منتخب الأرجنتين (ثاني المجموعة الرابعة) في الدور ثمن النهائي للمونديال منتخب فرنسا (متصدر المجموعة الثالثة) على ملعب "قازان أرينا" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الـ30 من يونيو الجاري.

وسيقيم ميسي ورفاقه أثناء تواجدهم في مدينة قازان في فندق Ramada الذي تقابل واجهته الرئيسية جدارية عملاقة (لوحة) للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Sputnik Ильнар Тухбатов

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أما منتخب الديوك الفرنسية فاختار الإقامة في فندق Meraj الذي أقام فيه عندما التقى في مدينة قازان مع نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر