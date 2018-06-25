احتفال خاص لميسي بعيد ميلاده الـ31 في روسيا

احتفلت بلدة برونيتسي بعيد الميلاد الـ31 لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اتخذ مع زملائه من هذه البلدة الواقعة على بعد نحو 60 كلم جنوب شرقي موسكو، مقرا لهم في مونديال روسيا.

وللاحتفال بعيد ميلاد الضيف العالمي الذي يمر بفترة صعبة بعد اكتفاء الأرجنتين بنقطة واحدة من مباراتيها الأوليين في المونديال الروسي، نصب قالب من الحلوى "كعكة عيد الميلاد" في وسط البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

والكعكة هي تمثال لميسي على ملعب بطول متر ونصف المتر، وبعرض متر واحد ووزنه 100 كيلوغرام.

أما مجسم ميسي فمصنوع من الشوكولا ووزنه 60 كيلوغراما، ويبلغ طول الكعكة 170 سم.

وعند الاحتفال أمس تم تقسيم جزء الكعكة الذي يمثل الملعب، بينما أرسل مجسم ميسي للساحر الأرجنتيني واستلم الهدية مدير منتخب التانغو.

وقالت داريا مالكينا صانعة الحلوى: "عمل فريق مؤلف من خمسة أشخاص على تحضير الكعكة وتم تحضيرها بشكل يدوي من الشوكولا، وبوصفة خاصة وبألوان مختلفة".

بالمقابل، نشر المنتخب الأرجنتيني صورا على موقعه الرسمي في تويتر تظهر قائده وهو يطفئ الشموع على قالب حلوى صغير ومن حوله رفاقه في المنتخب.

Postal completa de los cumpleañeros del día junto al Presidente: Leo Messi, el juvenil Nehuén Pérez y la chef Antonia. ¡Felicidades! 😁🎂 pic.twitter.com/CC1iVX0saE — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2018

وسيخوض منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة مصيرية أمام نظيره النيجيري غدا الثلاثاء، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

المصدر: 360tv.ru+وكالات

أليكسي اسبر