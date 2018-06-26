"الفيفا" يفتح تحقيقا ضد المصري صلاح

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، النظر في واقعة عدم حضور النجم المصري محمد صلاح المؤتمر الصحفي الذي أعقب أمس، مباراة السعودية ومصر.

واختير صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية، التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى لمونديال روسيا، وكان يتوجب عليه حضور المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المواجهة.

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وقال الممثل الرسمي للفيفا لوكالة تاس: "لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحفي الذي يجري فيه الإعلان عن أفضل لاعب في المباراة.. سنتعامل مع الوضع وفقا للقواعد الحالية للفيفا".

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن مصر أنهت مشاركتها في مونديال روسيا، بعدما تلقت 3 هزائم في ثلاث مباريات، آخرها أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: تاس