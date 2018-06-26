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الأرجنتين وميسي أمام مباراة الفرصة الأخيرة

26 يونيو 2018 | 10:04 GMT
الأرجنتين وميسي أمام مباراة الفرصة الأخيرة
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Matthew Childs / Reuters

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء عند الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب مدينة بطرسبورغ الذي يستضيف مباراة مصيرية بين الأرجنتين ونيجيريا.

وتعتبر هذه المباراة غاية في الأهمية لمنتخب التانغو ونجمه ليونيل ميسي فهي مباراة الفرصة الأخيرة للعبور إلى الدور الثاني عن المجموعة الرابعة للمونديال الروسي، وتجنب الإقصاء المبكر للمرة الأولى منذ 2002.

وتقام مباراة ثانية في نفس التوقيت ضمن المجموعة الرابعة تجمع آيسلندا وكرواتيا التي ضمنت التأهل. 

ولا يزال نجم برشلونة الإسباني يلهث وراء لقبه الأول مع منتخب التانغو، ويبدو أن الهدف واضح لميسي وزملائه: الفوز على نيجيريا بفارق كبير من الأهداف دون الالتفات لنتيجة مباراة كرواتيا وآيسلندا.

كرواتيا حسمت البطاقة الأولى للمجموعة بعد إلحاقها بالأرجنتين أسوأ هزيمة في الدور الأول منذ 1958.

وكانت الأمور ستتعقد أكثر على الأرجنتين لولا نيجيريا التي تغلبت في الجولة الثانية على آيسلندا بهدفين لأحمد موسى، مبقية الباب مفتوحا أمام أبطال العالم 1978 و1986.

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حسابيا، كل الاحتمالات واردة: الأرجنتين تحتل المركز الرابع الأخير بنقطة وبفارق الأهداف خلف آيسلندا، وتحتاج للفوز بأي فارق شرط عدم فوز آيسلندا على كرواتيا، أو بفارق كبير في حال تغلب الاسكندنافيون على لوكا مودريتش ورفاقه.

المصدر: أ ف ب

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