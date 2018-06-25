بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة كرواتيا وآيسلندا

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في سلسلة توقعاته الخاصة لـ RT، عن اعتقاده بأن منتخبي كرواتيا وآيسلندا، مرشحان لعبو دور الثمانية، في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال جوزيه مورينيو: "كلاهما يجيد المنافسة، آيسلندا أكثر تكتيكا، وأكثر لياقة بدنية. أما كرواتيا فأكثر خبرة وأكثر تحكما، بسبب مهارة اللاعبين الفنية".

وأضاف "السبيشال وان": "لن يجادلني أحد إذا قلت إن هذين المنتخبين الكبيرين كلاهما مرشح لدور الثمانية، يمكن أن تكون المباراة جيدة".

إقرأ المزيد

ويحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله إلى دور الـ 16 الكبار، بينما انحصر الصراع على بطاقة العبور الثانية بين كل من نيجيريا، صاحبة مركز الوصافة في المجموعة برصيد ثلاث نقاط ومنتخبي آيسلندا والأرجنتين صاحبي المركز الثالث والرابع، على الترتيب، برصيد نقطة لكل منهما.

المصدر: RT

نايف الكوردي