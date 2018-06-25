بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة أستراليا وبيرو

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المنضم لفريق قناة RT لتغطية مونديال روسيا 2018، أن مميزات منتخبي أستراليا والبيرو تعد بمباراة شيقة للغاية، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال جوزيه مورينيو "السبيشال وان": "لا أسماء عظيمة، لا تقاليد عريقة. ولكني أعتقد أنهما فريقان مثيران للاهتمام، من ثقافتين مختلفتين تماما لكرة القدم.

وأضاف البرتغالي: "أستراليا وبيرو يستحيل أن تجد منتخبين مختلفين عن بعضهما أكثر، هل سيلعبان من أجل التأهل، هل سيلعبان من أجل الشرف والفخر لا أدري. ما أعرفه أن مميزات كلا المنتخبين تعدنا بمباراة شيقة للغاية من وجهة نظيري.

يذكر أن منتخب أستراليا لا يزال يحتفظ بآماله في بلوغ الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد نقطة واحدة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب الدنمارك، صاحب مركز الوصافة.

بينما تتصدر فرنسا قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله إلى الدور الثاني، في حين يتذيل منتخب البيرو قائمة المجموعة من دون نقاط، وودع رسميا البطولة.

المصدر: RT

نايف الكوردي