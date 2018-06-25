مصرع لاعب روسي لهوكي الجليد

لقي اللاعب السابق لفريق لادا من مدينة تولياتي، لهوكي الجليد، سيرغي أوغورودنيكوف، مصرعه في حادث على متن دراجة نارية على المياه، عن عمر ناهز 32 عاما.

وأعرب نادي "لادا" عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، عن تعازيه لأسرة اللاعب وأصدقائه.

ولعب سيرغي أوغورودنيكوف في صفوف فريق لادا موسمي (2012-2013) و(2013-2014)، وأحرز 38 نقطة (20 هدفا و18 تمريرة حاسمة) في 88 مباراة.

كما دافع سيرغي أوغورودنيكوف عن ألوان أندية روسية، مثل دينامو موسكو ، وميتالورغ، وافتوموبيليستي، وتسيسكا موسكو، ولعب الموسم الماضي، في الدوري البولندي.

المصدر: "lenta.ru"