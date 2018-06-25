توقعات مورينيو لمباراة مصر والسعودية

رجح محلل قناة RT المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كفة مصر للفوز على السعودية، في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وقال مورينيو: "آمل أن أكون مخطئا ولكنني أشعر أن المنتخب السعودي لن يحصل على أي نقطة في كأس العالم (في إشارة إلى أن السعودية ستخسر أمام مصر أيضا)".

يذكر أن المنتخبين المصري والسعودي ودعا مبكرا مونديال روسيا، بعدما تلقيا هزيمتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي أوروغواي وروسيا.

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