مواجهة مصرية سعودية لتحصيل حاصل قد تدخل تاريخ المونديال من أوسع أبوابه

يواجه المنتخب المصري نظيره السعودي اليوم في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وفقد المنتخبان كل آمالهم في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني، بعدما تلقيا هزيمتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي أوروغواي وروسيا، اللذين ضمنا التأهل إلى الدور الثاني، وسيلعبان اليوم لتحديد متصدر المجموعة الأولى.

وستكون مباراة السعودية ومصر، المواجهة الثالثة بين منتخبين عربيين في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد لقاء السعودية والمغرب في مونديال 1994 (فاز الأخضر (2-1)، والسعودية وتونس في مونديال 2006 (2-2).

وكانت آخر المواجهات بين المنتخبين السعودي والمصري في البطولة العربية عام 2007، عندما فازت مصر في القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

الحضري والرقم القياسي

صحيح أن مباراة مصر والسعودية شكلية، ونتيجتها لن يكون لها أي تأثير، لكنها قد تدخل تاريخ المونديال من أوسع أبوابه، في حال مشاركة الحارس المصري عصام الحضري. ففي حال مشاركته في اللقاء، سيصبح الحضري أكبر لاعب في التاريخ يشارك في النهائيات.

ويبلغ سن الحضري اليوم 45 عاما وخمسة أشهر، و13 يوما، وسيحطم في حال مشاركته في المباراة الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون حارس مرمى كولومبيا، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

المصدر: وكالات