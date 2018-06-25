أفضل المتنبئين بنتائج مونديال روسيا

أكد مركز التحليلات والتوقعات (تور ستيت) أن القط الأصم أخيل هو أفضل المتنبئين بين الحيوانات الروسية التي تتنبأ بنتائج مباريات نهائيات كأس العالم 2018.

وفاز القط أخيل، الأصم منذ ولادته، والذي يعيش في متحف "أرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ، ويقوم بحراسة اللوحات الثمينة في المتحف من الفئران، فاز على جميع الحيوانات التي تنبأت بنتائج المونديال، وهي:

- الدب يعقوب الذي يعيش في العاصمة موسكو.

- التابير كيليوباترا التي تعيش في مدينة نيجني نوفغورود.

- القرد سبارتاك الذي يعيش في مدينة يكاتيرينبورغ.

- القندس غاري الذي يعيش في مدينة سوتشي.

- الغزالة ياشا التي تعيش في مدينة خيمكي في مقاطعة موسكو.

- المعزاة زابياكا التي تعيش في مدينة سامارا.

Sputnik Александр Гальперин

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وصدق أخيل في توقعاته المونديالية جميعها حتى الآن، حيث تنبأ بفوز روسيا على السعودية، وإيران على المغرب، وروسيا على مصر، والبرازيل على كوستاريكا.

بينما أخطأ كل من الحيوانات الباقية بتنبئ على الأقل.

يذكر أن القط أخيل عمل عرّافا لمباريات كأس القارات بكرة القدم التي أقيمت في موسكو الصيف الماضي.

وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول، خلال مونديال 2010، بجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر