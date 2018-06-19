القط "أخيل" يتنبأ بالفائز من مواجهة روسيا ومصر في المونديال

تنبأ القط الأصم "أخيل" بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمعهما اليوم في مدينة بطرسبورغ في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

ويقوم أخيل بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

واليوم وضع وعاءان مملوآن بالأكل أمام القط الأصم، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الثاني.

واختار أخيل الوعاء الأول، وهذا يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري.

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وعاش أخيل، الأصم منذ ولادته، في متحف "أرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ، وكان يقوم بحراسة اللوحات الثمينة في المتحف من الفئران.

يذكر أن القط أخيل عمل عرّافا لمباريات كأس القارات بكرة القدم التي أقيمت في موسكو الصيف الماضي، بالإضافة لتوقعيه الصحيحين في مونديال روسيا حتى الآن، حيث توقع فوز روسيا على السعودية في مباراة الافتتاح كما توقع فوز إيران على المغرب.

وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول، خلال مونديال 2010، بجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر