كوميديا سوداء.. منتخب الأرجنتين على لسان بيليه!

تداول العديد من المواقع الرياضية حوارا منسوبا للاعب الأسطورة بيليه تحدث فيه عن مستوى المنتخب الأرجنتيني في الوقت الراهن.

ويبدو أن بعض من صدم بشدة بهزيمة المنتخب الأرجنتيني الثقيلة أمام منتخب كرواتيا قد راق له أن يستنطق أسطورة كرة القدم العالمية بيليه بطريقة ساخرة، منفسا عن خيبة أمل كبيرة وانقطاع رجاء في هذا المنتخب العريق.

Interviewer: "Do you think Brazil's 1970 team can beat today's Argentina?"



Pelé: "Yes."



Interviewer: "By how much?"



Pelé: "1-0"



Interviewer: 'That's it?"



Pelé: "Well, most of us are over 75 years old now." pic.twitter.com/DoyF87EKBR — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) June 24, 2018

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محاور بيليه: برأيكم، هل يستطيع منتخب البرازيل عام 1970 أن يفوز على منتخب الأرجنتين الحالي؟

بيليه: نعم.

المحاور: كم ستكون النتيجة؟

بيليه: 1 - 0

المحاور: هذا كل شيء؟!

بيليه: ماذا نفعل، أغلبنا تجاوز 75 عاما!

المصدر: twitter.com/WorIdCupFC