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ميسي: لن أعتزل قبل تحقيق الحلم

25 يونيو 2018 | 07:24 GMT
ميسي: لن أعتزل قبل تحقيق الحلم
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Tatyana Makeyeva / Reuters

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في تحقيق حلمه وحلم شعب بلاده، بالتتويج بلقب كأس العالم قبل اعتزاله لعالم الساحرة المستديرة.

وقال ميسي، الذي احتفل، أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ31: "بطولة كأس العالم تعني الكثير لي ولجميع الأرجنتينيين". وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وأوضح: "دائما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في تلك اللحظة، إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء".

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وأضاف: "لذلك لا يمكننا التخلي عن هذا الحلم، لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي، لكن طموحي ما زال كبيرا، لا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".

ويملك منتخب التانغو فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، حال الفوز على نيجيريا، غدا الثلاثاء، بشرط خسارة آيسلندا أو تعادلها مع كرواتيا في المباراة الأخرى في ختام مباريات المجموعة الرابعة، وحتى إذا فازت آيسلندا فيمكن للأرجنتين أن تتأهل إذا فازت بفارق مريح من الأهداف على نيجيريا.

المصدر: وكالات

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