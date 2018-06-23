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ازدياد فرص تأهل الأرجنتين "الجريحة" للدور الثاني بعد فوز نيجيريا

23 يونيو 2018 | 07:45 GMT
ازدياد فرص تأهل الأرجنتين "الجريحة" للدور الثاني بعد فوز نيجيريا
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Murad Sezer / Reuters

ازدادت فرص الأرجنتين بالتأهل للدور الثاني لمونديال روسيا، بعد فوز نيجيريا على آيسلندا بهدفين نظيفين أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

وقدمت نيجيريا بفوزها على آيسلندا خدمة كبيرة لميسي ورفاقه الذين قدموا أداء باهتا في مباراتي منتخب التانغو السابقتين، فتعادلوا في المباراة الأولى مع آيسلندا 1-1، قبل أن يتذوقوا مرارة الهزيمة الثقيلة أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ثلاثة نقاط في الوقت الذي يحتل فيه منتخب كرواتيا الصدارة بست نقاط، بينما تجمد رصيد كل من الأرجنتين وآيسلندا عند نقطة وحيدة. 

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وبهذه المعطيات يصبح لدى الأرجنتين فرصة كبيرة في التأهل للدور الثاني بشرط التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة الثالثة، شرط فوز كرواتيا أو تعادلها مع آيسلندا، وفي حال فوز آيسلندا على كرواتيا سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثانية رفقة كرواتيا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

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