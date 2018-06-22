شاهد.. احتفالات جماهير كرواتيا بفوزها على الأرجنتين

احتشدت جماهير منتخب كرواتيا في منطقة المشجعين بمدينة "نيجني نوغورود"، للاحتفال بفوزه الساحق على نظيره الأرجنتيني (3-0)، في الجولة الثانية من مونديال روسيا 2018.

وقال أحد المشجعين: "لم أكن أتوقع فوز كرواتيا. ولكنها فازت وبقوة".

واعتذر آخر لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لهزيمة التانغو.

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وستنتظر جماهير التانغو على أحر من جمر نتيجة المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضا، التي ستجمع آيسلندا ونيجيريا، في وقت لاحق من اليوم.

ففوز آيسلندا سيعني خروج شبه حتمى للأرجنتين من البطولة، وذلك لأن منتخب آيسلندا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، سيرفع رصيده إلى أربع نقاط، وسيكون بحاجة إلى التعادل فقط في مباراته الثالثة أمام نظيره الكرواتي، ليرافقه إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مواجهة الأرجنتين ونيجيريا الأخيرة.

المصدر: RT

نايف الكوردي