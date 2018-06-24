الإصابة تنهي مشوار برون وبن يوسف مع تونس في مونديال روسيا

أعلن الفريق الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم اليوم أن الإصابة أنهت مشاركة لاعبيه ديلان برون وصيام بن يوسف في مونديال روسيا، وسيغيبان بالتالي عن مباراة بنما الأخيرة.

وقال طبيب المنتخب سهيل الشملي في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم على فيسبوك: "هناك حالتان لإصابتين تمنعان كلا من برون وبن يوسف من المواصلة في كأس العالم".

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وأوضح: "ديلان برون مصاب على مستوى الركبة ويحتاج إلى ستة أسابيع للعلاج، ولصيام بن يوسف إصابة على مستوى الفخذ تتطلب كذلك ستة أسابيع لذلك لن يواصلا المونديال".

وأصيب اللاعبان خلال الشوط الأول للمباراة التي خسرها نسور قرطاج أمام المنتخب البلجيكي أمس بنتيجة 2-5، وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الأولى أمام إنجلترا 1-2، ليودع البطولة رسميا.

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل مونديال روسيا، بإصابة قائدها يوسف المساكني (الركبة) وطه ياسين الخنيسي (الفخذ).

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة الخميس المقبل، فتلعب تونس مع بنما، بينما تلتقي إنجلترا وبلجيكا في مباراة ستحدد متصدر المجموعة.

المصدر: أ ف ب